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كتلة الصحفي ترحب بدعوة "الشعبية" لإجراء حوار بين الأجسام الصحفية

21 مايو 2023 . الساعة 20:30 بتوقيت القدس
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رحب كتلة الصحفي الفلسطيني بدعوة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لإجراء حوار بين الأجسام الصحفية يُفضي لعقد مؤتمر النقابة خلال فترة يُتفق عليها دون إقصاء أحد.

ودعت الكتلة جميل مزهر نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لرعاية هذا الحوار والبدء به فوراً.

وفي وقت سابق اليوم، دعت الجبهة الشعبية إلى حوار مسؤول بين الأجسام الصحفية كافة لبحث التباينات القائمة، وبما يقود لاتفاق على عقد مؤتمر خلال فترة يُتفق عليها دون إقصاء لأحد، ويعزز من مكانة ودور النقابة.

جاءت دعوة الشعبية بعد إعلان القائمين على نقابة الصحفيين الفلسطينيين عن تحديد موعد لعقد المؤتمر العام للنقابة وانتخاب مجلس إداري جديد في ظل رفضها الاستجابة لمطالب جموع الصحفيين بتنسيب العاملين الحقيقيين في العمل الصحفي واستبعاد الدخلاء عن المهنة، إلى جانب العديد من المطالب التي تستهدف تصويب الوضع القانوني لعمل النقابة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الجبهة الشعبية #نقابة الصحفيين #كتلة الصحفي

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