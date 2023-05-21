حكومة الاحتلال تصدّق على قرارات لتهويد القدس وتكريس الحفريات بالأقصى

صادقت حكومة المستوطنين المتطرفة على سلسلة قرارات خطيرة لتكريس تهويد مدينة القدس، في خطوة من شأنها تفجير الأوضاع في المنطقة.

ونقل موقع "واي نت" العبري، عن وزير السياحة المتطرف حاييم كاتس، قوله: إن الحكومة أقرت رفع ميزانية تشجيع اقتحام حائط البراق في عامي 2023 – 2024، إلى 8 ملايين شيكل بعد أن كانت مقدرة بـ 4 ملايين فقط.

وعدّ أن هذا القرار مهم تاريخيًا ويظهر التزام الحكومة بالحفاظ على المنطقة ويهوديتها، وفق زعمه.

وفي السياق، كشفت القناة العبرية السابعة، عن تشكيل اللجنة الوزارية لشؤون القدس الكبرى، برئاسة مئير باروش.

وستتعلق مهام هذه اللجنة بإحياء ما يسمى "القدس كعاصمة لـ(إسرائيل)"، والعمل على تطوير ورفاهية المستوطنين، والمسؤولية عن السلطات التي تخدم المدينة المحتلة.

كما اتخذت الحكومة المتطرفة قرارات تتعلق بمشاريع لم يفصح عنها بهدف تهويد المدينة.

وقبل الاجتماع ذكرت القناة 11 العبرية أن حكومة الاحتلال ستصدق على تخصيص ملايين الشواقل لدعم أعمال الحفريات تحت المسجد الأقصى.

وأشارت إلى أن الحكومة ستصدق على تخصيص مبلغ 17 مليون شيكل لدعم عمليات الحفر تحت الأقصى، بالإضافة لأعمال صيانة الأنفاق القائمة.

وبينت القناة أن القرار يأتي على الرغم من حساسية الحفريات في تلك المنطقة.

وأمام هذه القرارات الخطيرة، حذرت هيئات وفصائل فلسطينية من إشعال فتيل صراع ديني في المنطقة والعالم أجمع، إثر اجتماع حكومة الاحتلال في منطقة حائط البراق، واقتحام بن غفير للأقصى.

المصدر / وكالات