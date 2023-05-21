هل أصبح مانشستر سيتي المنافس الوحيد على الدوري الإنجليزي؟

أدّت هيمنة مانشستر سيتي المحلية تحت قيادة المدرب الاسباني بيب غوارديولا إلى الاستهزاء بادعاء الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم أنه أكثر تنافسية من الدوريات الكبرى الأخرى في أوروبا.

حسم سيتي لقبه الخامس في ستة مواسم السبت قبل ثلاث مباريات من النهاية، منهيًا حلم أرسنال بتتويج أول في الدوري منذ 19 عامًا، بعد أن تصدر النادي اللندني الترتيب غالبية فترات الموسم.

تبدو هيمنة سيتي شبيهة الى حد ما بهيمنة بايرن ميونيخ في ألمانيا أو باريس سان جرمان في فرنسا، على الرغم من وجود مجموعة من الاندية الثرية في إنكلترا.

يمكن لرجال غوارديولا تعزيز سمعتهم كأحد أفضل الفرق على الإطلاق في الأسابيع المقبلة من خلال تكرار الإنجاز الذي حققه مانشستر يونايتد الفائز بالثلاثية في موسم 1998-1999، وذلك بإضافة لقبي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنكليزي.

لكن سيتي حوّل أغنى دوري في العالم إلى سباق أحادي الطرف.

أدى الاستحواذ على النادي من الشيخ منصور الإماراتي عام 2008 إلى صعود سيتي من ظل المنافسين المحليين ليصبح القوة المهيمنة في كرة القدم الإنكليزية.

بفضل الاستثمارات الضخمة من أبوظبي، توج سيتي بلقب الدوري سبع مرات في المواسم الـ12 الماضية.

لكنه ارتقى إلى مستويات مذهلة منذ وصول غوارديولا عام 2016، أحد أنجح المدربين في تاريخ كرة القدم.

إذ إن الغريم والجار مانشستر يوناتد هو الفريق الوحيد الذي نجح سابقًا في تحقيق خمسة ألقاب في ست سنوات بين 1996 و2001 بقيادة المدرب الاسطوري الاسكتلندي السير أليكس فيرغوسون.

فعل سيتي ذلك من خلال كتابة التاريخ وتحقيق أرقام قياسية ورفع مستوى الدوري إلى آفاق جديدة، بدءًا من حصيلة غير مسبوقة من 100 نقطة في موسم 2017-2018.

في حال فوزه في اثنتين من من مبارياته الثلاث المتبقية، فسوف يكسر حاجز الـ90 نقطة للمرة الرابعة في ستة مواسم - وهو ما نجح به يونايتد مرتين فقط في عهد فيرغوسون بأكمله في موسم مؤلف من 38 مباراة.

كان من الممكن أن تثار التساؤلات أكثر حول حقيقة التنافسية في الدوري الإنكليزي لولا المنافسة التي فرضها ليفربول وأرسنال في المواسم الأخيرة.

حصد ليفربول 97 نقطة في موسم 2018-2019 و92 في الماضي لكنه لم يحقق اللقب بسبب قسوة سيتي الذي لا يقهر.

مع 97 نقطة، كان ليفربول سيضمن لقب البرميرليغ في كل موسم منذ تأسيسيه عام 1993 (نظامه الجديد) حتى 2017، باستثناء اثنين بسبب...سيتي في 2018 (100 نقطة) وفي 2019 (98 نقطة).

موسم 2019-2020 هو الوحيد الذي أفلت من "سيتيزنز" في الستة الماضية بعد أن حل خلف ليفربول بفارق 18 نقطة (81 مقابل 99).

المصدر / فلسطين اونلاين