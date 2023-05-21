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بركان جبل إتنا يثور من جديد و"يفزع" إيطاليا

21 مايو 2023 . الساعة 18:15 بتوقيت القدس
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ثار جبل إتنا، البركان الأكثر نشاطا في أوروبا، اليوم الأحد، مما أدى إلى إطلاق الرماد على كاتانيا، أكبر مدينة في شرق صقلية، ما دفع السلطات إلى تعليق الرحلات الجوية في مطار تلك المدينة.

وذكر المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين، الذي يراقب إتنا عن كثب، أن الغطاء السحابي في يوم ممطر كان يعيق مناظر الثوران، والذي غالبا ما يقدم عرضا مذهلا للحمم البركانية المشتعلة أثناء عدم حدوث البركان.

وقال المعهد، إن الرماد قد سقط على كاتانيا وبلدة واحدة على الأقل على منحدرات جبل إتنا المأهولة. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وذكر التلفزيون الإيطالي الحكومي، من كاتانيا، أن مطار المدينة سيغلق على الأقل حتى مساء اليوم.

ونوه مطار كاتانيا أنه تم تعليق عمليات الطيران مؤقتا بسبب تساقط الرماد.

وأشار المعهد إلى أن أجهزة الرصد سجلت أدلة على تصاعد الاهتزازات في الأيام الأخيرة.

قالت وكالة الأنباء الإيطالية (إنسا)، إن سكان بلدتي أدرانو وبيانكافيلا تحدثوا عن سماع دوي انفجار صاخب من البركان الأحد.

كانت وكالة الحماية المدنية الوطنية الإيطالية قد أشارت، الخميس، في تحذير إلى أنه في ضوء زيادة النشاط البركاني، يمكن أن تحدث تغيرات "مفاجئة" في نشاط إتنا.

المصدر / وكالات
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#أوروبا #ايطاليا #جبل إنتا

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