اندلاع مواجهات خلال اقتحام قوات الاحتلال طولكرم

اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة بلعا شرق طولكرم عصر اليوم الأحد، تخللها سماع زخات كثيفة من الرصاص الحي.

وحاصرت قوات الاحتلال منزلاً في الحي الغربي من بلعا، وخلفت خراباً كبيراً عقب اقتحام المنزل ومداهمته، والقيام بعمليات تفتيش همجية.

وفي سياق متصل، استولت قوات الاحتلال على تسجيلات كاميرات المراقبة لعدد من المحلات التجارية، في ضاحية ارتاح جنوب مدينة طولكرم.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال المحال والمنشآت التجارية في الضاحية، واستولت على تسجيلات مراقبة الكاميرات.

وفي وقت سابق، داهمت قوات الاحتلال مناطق عدة بالضفة الغربية، وواصلت إغلاق مدخلي قرية المغير شرق رام الله لليوم التاسع على التوالي.

وأخطرت قوات الاحتلال بهدم منزل ومنشأتين في بلدة جلبون قضاء جنين، فيما اقتحمت فجراً، قرية زبوبا غرب جنين، واعتقلت الشابين بلال زكي جرادات، وقصي محمد جرادات، أثناء تواجدهما داخل أراضيهما.

المصدر / فلسطين أون لاين