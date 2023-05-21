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بالفيديو والصور في تأبين الشهيد الطبيب خصوان.. النقابات تؤكد أنّ دماءه شاهدة على جرائم الاحتلال

21 مايو 2023 . الساعة 16:37 بتوقيت القدس
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نظّم تجمع النقابات المهنية ونقابة أطباء الأسنان، اليوم الأحد، تأبينًا للشهيد الدكتور جمال خصوان نقيب أطباء الأسنان السابق ورئيس مجلس إدارة مستشفى الوفاء، وذلك في فندق الكومودور بغزة.

وحضر التأبين عدد من الشخصيات النقابية وممثلي الفصائل في قطاع غزة ونواب من المجلس التشريعي، ولفيف من النقابيين والأطباء وحشد من المواطنين.

وقال الوكيل المساعد بوزارة الصحة أسامة قاسم، إنّ دماء الطبيب خصوان ستبقى شاهدةً على الجريمة التي ارتكبها الاحتلال بحقّ المدنيين الآمنين من الشعب الفلسطيني.

وأكد أنّ وزارة الصحة وجمعية الوفاء وفلسطين بأكملها تفتقد الطبيب خصوان، الذي ارتقى في قصف إسرائيلي غادِر لمنزله بغزة، ليكون شاهدًا وزوجته ونجله على استباحة الاحتلال لدماء الفلسطينيين.

من جانبه أشاد رئيس تجمع النقابات المهنية سهيل الهندي بالطبيب الشهيد، مؤكدًا أنه كان إنسانًا كريمًا شهمًا مقدامًا، يُعرف بطبيب الفقراء.

وشدّد الهندي على أنّ تجمُّع النقابات المهنية ستعمل على توحيد الوطن وإنهاء هذا الانقسام البغيض، ستبقى هذه الروح الخالدة ترفرف فوق فلسطين.

من جهته، أكد رئيس نقابة أطباء الأسنان عرفان اشتوي أنّ خصوان كان خير عون وسند لأطباء الأسنان حين ترأسُّه النقابة، "مدافعًا عن حقوق أصحاب هذه المهنة."

وأوضح اشتيوي أنّ استهداف الطبيب جاء ليؤكد أنّ الاحتلال يستهدف المدنيين ويستهتر بحياتهم.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #نقابة أطباء الأسنان #الشهيد جمال خصوان

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