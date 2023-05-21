منتخب العراق ينسحب من بطولة العالم للمبارزة "رفضا للتطبيع"

أعلن منتخب العراق للمبارزة، انسحابه من المنافسات الفردية في بطولة العالم المقامة حالياً في اسطنبول، والمؤهلة لأولمبياد باريس، بعد أن أوقعته قرعة المنافسة في مواجهة منتخب الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر الاتحاد العراقي للمبارزة بياناً في "فيسبوك"، كشف فيه عن قراره، وأوضح أن "قرار الانسحاب يأتي التزاماً بقانون تجريم التطبيع، الذي أقره البرلمان العراقي، ورفضاً لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وتضامناً مع القضية الفلسطينية".

وأشار إلى أنّ المنتخب العراقي بانتظار منافسات الفرق، بعد أن انسحب من المنافسات الفردية، في انتظار إجراء القرعة التالية.

وكان مجلس النواب العراقي، قد صوّت بالإجماع، على قانون تجريم التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، في مايو/ أيار من العام الماضي، في قانون يعتبر الأوّل من نوعه عربياً وعالمياً صادر عن برلمان دولة.

المصدر / وكالات