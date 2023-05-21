فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أبو كويك يدعو إلى تكثيف الرباط في الأقصى وتصعيد المقاومة الشعبية بالضفة

"حكايا المناضلات".. لقاء توثيقي في ذكرى النكبة

"حراك الصحفيين" يوجه رسالة للاتحاد الدولي بالخروقات الجسيمة لنقابة الصحفيين

مطلوب محاسب للعمل في مركز غزة سكان للأشعة

قرية المغير.. معاناة يومية بسبب الحصار العسكري واعتداءات المستوطنين

محاربة رفع العلم الفلسطيني.. محاولة إسرائيلية جديدة لإنهاء الهوية الفلسطينية

النائب دراغمة: انتهاكات الاحتلال بحق الأقصى تنذر بانتفاضة غضب عارمة بالقدس والضفة

وزير إسرائيلي يسخر من إدانة الأردن لاقتحام بن غفير للأقصى

الأمم المتحدة: نزوح 85 ألف شخص في مدينة الجنينة بالسودان

الاحتلال يواصل عزل القيادي رأفت ناصيف منذ يونيو الماضي

منتخب العراق ينسحب من بطولة العالم للمبارزة "رفضا للتطبيع"

21 مايو 2023 . الساعة 16:02 بتوقيت القدس
...

أعلن منتخب العراق للمبارزة، انسحابه من المنافسات الفردية في بطولة العالم المقامة حالياً في اسطنبول، والمؤهلة لأولمبياد باريس، بعد أن أوقعته قرعة المنافسة في مواجهة منتخب الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر الاتحاد العراقي للمبارزة بياناً في "فيسبوك"، كشف فيه عن قراره، وأوضح أن "قرار الانسحاب يأتي التزاماً بقانون تجريم التطبيع، الذي أقره البرلمان العراقي، ورفضاً لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وتضامناً مع القضية الفلسطينية".

وأشار إلى أنّ المنتخب العراقي بانتظار منافسات الفرق، بعد أن انسحب من المنافسات الفردية، في انتظار إجراء القرعة التالية.

وكان مجلس النواب العراقي، قد صوّت بالإجماع، على قانون تجريم التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، في مايو/ أيار من العام الماضي، في قانون يعتبر الأوّل من نوعه عربياً وعالمياً صادر عن برلمان دولة.

المصدر / وكالات
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#باريس #العراق #التطبيع #اسطنبول #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة