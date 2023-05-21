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بالصور "حكايا المناضلات".. لقاء توثيقي في ذكرى النكبة

21 مايو 2023 . الساعة 15:36 بتوقيت القدس
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نظمت وزارة شؤون المرأة بالتعاون مع المركز الثقافي الماليزي، اليوم الأحد، لقاءً توثيقيًا بعنوان "حكايا المناضلات" في ذكرى النكبة الـ75.

وقالت وكيل الوزارة أميرة هارون، إن اللقاء يتمحور حول دور المرأة الفلسطينية تاريخيًا في النكبة، ودورها في الصمود حول الحق الأزلي في التحرير والعودة.

من جهتها، أكدت القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم أبو دقة، أن المرأة الفلسطينية حاضرة دوما للدفاع عن فلسطين واستعادة أرضها من الاحتلال، معربةً عن تقديرها لشهداء وجرحى شعبنا ولفصائل المقاومة التي تقارع الاحتلال.

بدوره، ذكر رئيس دائرة اللاجئين واللجان الشعبية محمد المدهون، أن العنوان الرئيسي والكبير في معركة شعبنا مع الاحتلال هي المرأة الفلسطينية لأنها تحمل رسالة النضال لأبنائها لمواصلة الطريق نحو التحرير والعودة للأرض الفلسطينية.

وثمن المدهون دور المرأة في ترسيخ الوعي وتعزيز الانتماء لدى الأجيال المتعاقبة وعرز معاني حب الوطن وصولا لتحريره من الاحتلال الغاصب.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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