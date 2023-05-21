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مطلوب محاسب للعمل في مركز غزة سكان للأشعة

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مطلوب محاسب للعمل في مركز غزة سكان للأشعة

21 مايو 2023 . الساعة 14:57 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن مركز غزة سكان للأشعة تعلن فيه عن وظيفة محاسبة .

شروط التسجيل

1-مطلوب محاسبة متفرغة ذات خبرة في العمل في مجال المحاسبة (يفضل اكثر من سنتين)

2-خبرة ممتازة في برنامج الاصيل لمدة لا تقل عن عام في وظيفة محاسبة (الدورات غير كافية)

3-تجيد استخدام الاكسل والوورد

4-تجيد اللغة الانجليزية بدرجة جيد (قراءة وكتابة)

5-تحمل ضغط ولساعات عمل طويلة

6- حسنة الخلق والمظهر

7- العمر 22-40

8- ملاحظة لا يشترط ان تكون المتقدمة متخرج من كلية المحاسبة وانما يشترط اتقان استخدام برنامج الاصيل وتنفيذ العمليات الحسابية

طبيعة العمل

1- 5 ايام عمل ويومين اجازة اسبوعيا

2- العمل في الفترة المسائية (بعد الظهر)

مهام الوظيفة

1- ادخال الايراد والمصروف اليومي.

2- اصدار سندات القبض والمصروف والمبيعات

3- تسجيل الذمم المالية

4- متابعة حسابات الموردين والمتعاقدين

5- التعامل مع الشركات المتعاقدة

6- استلام وتسليم الشيكات

7- تجهيز الميزانيات

طريقة التسجيل

-  تسليم السيرة الذاتية CV مطبوعة ورقتين فقط بدون اي شهادات جامعية او دورات مع ارفاق صورة شخصية

-  تجهيز ورقة من مكان العمل السابق تفيد انتهاء العمل بدون اي اشكالية مالية تقدم عند الطلب

- يتم تحديد الراتب بناء على مدى خبرة واتقان المتقدمة

- تسلم الاوراق في مركز غزة سكان للأشعة

- العنوان: مدينة غزة - شارع الشفاء - المدينة الطبية مقابل مجمع الشفاء الطبي

- يرجى عدم ارسال اي شي الكترونيا وعدم الاتصال للاستفسار

- سيتم عمل المقابلات شخصية لتقييم مستوى المتقدمات للعمل واختيار الانسب

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