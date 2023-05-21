مطلوب محاسب للعمل في مركز غزة سكان للأشعة

إعلان توظيف صادر عن مركز غزة سكان للأشعة تعلن فيه عن وظيفة محاسبة .
شروط التسجيل
1-مطلوب محاسبة متفرغة ذات خبرة في العمل في مجال المحاسبة (يفضل اكثر من سنتين)
2-خبرة ممتازة في برنامج الاصيل لمدة لا تقل عن عام في وظيفة محاسبة (الدورات غير كافية)
3-تجيد استخدام الاكسل والوورد
4-تجيد اللغة الانجليزية بدرجة جيد (قراءة وكتابة)
5-تحمل ضغط ولساعات عمل طويلة
6- حسنة الخلق والمظهر
7- العمر 22-40
8- ملاحظة لا يشترط ان تكون المتقدمة متخرج من كلية المحاسبة وانما يشترط اتقان استخدام برنامج الاصيل وتنفيذ العمليات الحسابية
طبيعة العمل
1- 5 ايام عمل ويومين اجازة اسبوعيا
2- العمل في الفترة المسائية (بعد الظهر)
مهام الوظيفة
1- ادخال الايراد والمصروف اليومي.
2- اصدار سندات القبض والمصروف والمبيعات
3- تسجيل الذمم المالية
4- متابعة حسابات الموردين والمتعاقدين
5- التعامل مع الشركات المتعاقدة
6- استلام وتسليم الشيكات
7- تجهيز الميزانيات
طريقة التسجيل
- تسليم السيرة الذاتية CV مطبوعة ورقتين فقط بدون اي شهادات جامعية او دورات مع ارفاق صورة شخصية
- تجهيز ورقة من مكان العمل السابق تفيد انتهاء العمل بدون اي اشكالية مالية تقدم عند الطلب
- يتم تحديد الراتب بناء على مدى خبرة واتقان المتقدمة
- تسلم الاوراق في مركز غزة سكان للأشعة
- العنوان: مدينة غزة - شارع الشفاء - المدينة الطبية مقابل مجمع الشفاء الطبي
- يرجى عدم ارسال اي شي الكترونيا وعدم الاتصال للاستفسار
- سيتم عمل المقابلات شخصية لتقييم مستوى المتقدمات للعمل واختيار الانسب