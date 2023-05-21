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وزير إسرائيلي يسخر من إدانة الأردن لاقتحام بن غفير للأقصى

21 مايو 2023 . الساعة 14:21 بتوقيت القدس
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الوزير المتطرف اتسحاق ووسرلوف

سخِر وزير إسرائيلي، اليوم الأحد، من إدانة الأردن لاقتحام ما يسمَّى وزير الأمن القومي في حكومة المتطرّفين الإسرائيلية، إيتمار بن غفير.

ووفق ما أوردته إذاعة جيش الاحتلال، فقد قال الوزير اتسحاق ووسرلوف من حزب "عوتسما يهوديت" ردّاً على إدانة الأردن لاقتحام بن غفير الأقصى "لقد قاموا بطباعة نسخة أخرى من ورقة الإدانة السابقة".

وكانت الخارجية الأردنية دانت، بأشدِّ العبارات إقدام المتطرّف بن غفير الذي يشغل منصب ما يسمَّى "وزير الأمن القومي" في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرّفة، على اقتحام المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأحد تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سنان المجالي: إن "قيام بن غفير باقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته هي خطوة استفزازية مدانة، وتصعيدٌ خطيرٌ ومرفوضٌ ويمثّل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدَّساتها".

وشدَّد المجالي على أنّ المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدَّسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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