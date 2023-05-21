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الكتلة الإسلامية تحتفي بفوزها في انتخابات جامعة النجاح غدا الإثنين

21 مايو 2023 . الساعة 13:56 بتوقيت القدس
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الكتلة الإسلامية تحتفي بفوزها في انتخابات جامعة النجاح (أرشيف)

دعت الكتلة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة "حماس" في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، الطلبة وعموم الشعب الفلسطيني للمشاركة في حضور حفل فوزها بانتخابات مجلس اتحاد الطلبة للعام الدراسي 2023م.

وقالت الكتلة إن الاحتفال سينظم يوم غدٍ الاثنين 22-5-2023، الساعة 12:30 ظهراً في المسرح المكشوف بالحرم الجامعي الجديد.

وسبق أن أكدت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح، على موقفها بأن الصيغة الأمثل لتشكيل مجلس اتحاد الطلبة، يجب أن تبنى على مبدأ التمثيل النسبي، بما يحقق الوحدة ويؤسس للعمل المشترك.

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وحصدت الكتلة التي مثلتها قائمة فلسطين المسلمة، 40 مقعداً في مجلس الطلبة، بينما بلغت نسبة المشاركة الإجمالية بالانتخابات 69.83٪ من إجمالي عدد الطلبة.

وحصلت على ما مجموعه 7264 صوتًا، والشبيبة الطلابية 6986، وأبو علي مصطفى 516، بالإضافة لـ197 صوتًا كانت لكتلة “تحالف القطب الديمقراطي” التي لم تستطيع حسم أي مقعد في المؤتمر العام.

وبينما ستحتفل الكتلة الإسلامية بفوزها في جامعة النجاح، تستعد لخوض انتخابات مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت، في 24 مايو الجاري، على أن يكون يوم الاثنين 22 مايو موعداً للدعاية الانتخابية، ويوم الثلاثاء 23 موعدًا للمناظرة الطلابية.

وتتنافس الكتل الطلابية في جامعة بيرزيت على 51 مقعداً، لتشكل مقاعد مؤتمر مجلس الطلبة، للدورة القادمة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جامعة النجاح #فوز الكتلة الإسلامية #الكتلة الإسلاميبة

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