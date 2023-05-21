فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الأمل البيئية".. مزرعة ريادية في الخليل تعمل بنظام المكافحة الحيوية

الكتلة الإسلامية تحتفي بفوزها في انتخابات جامعة النجاح غدا الإثنين

إقبال واسع على "سهل دير بلوط" لشراء ثمار "الفقوس"

بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الإثنين 22 مايو

الاحتلال يعلن تسمم 100 جندي داخل قاعدتهم العسكرية الأسبوع الماضي

الاحتلال يطعن قرية "شوفة" بخنجر التمدد الاستيطاني

لجنة التربية بالتشريعي تعقد جلسة استماع لرئيس هيئة الشباب والثقافة

إيران: إحباط خلية إرهابية تابعة للاحتلال الإسرائيلي غربي البلاد

مناورة عسكرية بالذخيرة الحيَّة لحزب الله جنوب لبنان

بكيرات: اقتحام بن غفير للأقصى انتهاك كبير ويجب وضع حدٍّ لتماديه

بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الإثنين 22 مايو

21 مايو 2023 . الساعة 13:52 بتوقيت القدس
...
معبر رفح البري في مدينة رفح الحدودية مع جمهورية مصر العربية

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الأحد 21 مايو 2023، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الإثنين 22 مايو.

وقالت إن السفر سيكون للحافلة الثانية من كشف المسافرين رقم (2023/20) اضغط هنا، والحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/20) اضغط هنا.

ودعت لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، والتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#معبر رفح #آلية السفر #معبر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة