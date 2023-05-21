بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الإثنين 22 مايو

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الأحد 21 مايو 2023، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الإثنين 22 مايو.

وقالت إن السفر سيكون للحافلة الثانية من كشف المسافرين رقم (2023/20) اضغط هنا، والحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/20) اضغط هنا.

ودعت لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، والتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

المصدر / فلسطين أون لاين