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بالفيديو مناورة عسكرية بالذخيرة الحيَّة لحزب الله جنوب لبنان

21 مايو 2023 . الساعة 13:28 بتوقيت القدس
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مشهد حي من مناورة حزب الله جنوب لبنان

نفذ حزب الله، اليوم الأحد، مناورة عسكرية في جنوب لبنان، بمناسبة تحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي يوم 25 أيّار/ مايو.

وأظهرت الفيديوهات مجموعة من راجمات الصواريخ العائدة للحزب، فيما ظهر أيضاً عدد كبيرٌ من العناصر المسلَّحة المنتشرة في المكان، مع وجود عناصر أخرى تحمل أسلحةً متطورة ومن نوع جديد قيل إنها معنية بالتصدّي للمُسيّرات.

ونفذ الحزب المناورة بالذخيرة الحيَّة في أحد معسكراته في الجنوب بمحاذاة معلَم مليتا بمشاركة مقاتلين من مختلف الاختصاصات العسكرية.

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وأكد مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله"، محمد عفيف، في تصريح صحفي، أن النشاط العسكري "المحدود بطبيعته، مكانًا وزمانًا، والذي ينفذ أمام الإعلاميين ووسائل الإعلام حصرًا، بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، هو عينة بسيطة عن قدرات المقاومة الحقيقية في إطار توجيه رسالة إلى الاحتلال عن جاهزية المقاومة لردع العدوان والدفاع عن لبنان".

ويربط مراقبون كثر، بين مناورة حزب الله الميدانية الجديدة، وتوقيتها، بحديث الأمين العام للحزب حسن نصر الله عن "وحدة الساحات"، وترابط ووحدة ردّة فعل المقاومة على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، وما يعني ذلك أيضًا من جاهزية لدى المقاومة لفتح جبهة الجنوب والاشتباك المباشر مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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