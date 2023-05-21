مصر تدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى اليوم الأحد

دانت مصر اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرّف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك، برفقة مجموعة من العناصر المتطرّفة.

وأكدت الخارجية المصرية، في بيان، صدر اليوم الأحد، أن الاقتحامات المتتالية للمسجد الأقصى والرامية لترسيخ سياسة التقسيم الزماني والمكاني له، لن تغيّر من الوضع القانوني والتاريخي القائم، والذي يعد فيه الأقصى وقفًا إسلاميًّا خالصًا.

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ودعت الخارجية المصرية سلطات الاحتلال إلى التوقف بشكل فوري عن الممارسات التصعيدية التي تؤجج حالة الاحتقان القائمة بالفعل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين