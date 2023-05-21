إجراءات جديدة لتسجيل اللاعبين في الانتقالات الصيفية

غزة/ وائل الحلبي:

أكد الدكتور وجدي جودة رئيس لجنة شؤون اللاعبين باتحاد كرة القدم، وجود عدَّة قرارات لدى اللجنة خلال فترة تسجيل اللاعبين، مشيراً إلى أن هذه القرارات تهدف لتنظيم العمل مع جميع الأطراف سواء الأندية أو اللاعبين والاتحاد.

وقال جودة إن فترة التسجيل الأولى للموسم الجديد تمتد لشهرين ولأنها ستكون فرصة كافية للأندية لتسجيل جميع اللاعبين، وأنه لن يتم التعامل مع أي عملية تسجيل لاعبين بعد تاريخ 10/7/2023، مبينًا أنه سيتم إلغاء فترة الأسبوع التي كان يتم منحها للأندية لتسجيل اللاعبين مقابل دفع غرامة مالية بعد نهاية الدوام الرسمي لليوم الأخير من الانتقالات.

وأوضح جودة أن المدَّة التي تمَّ تخصيصها للأندية لقيد اللاعبين تُعد كافية، حيث جرت العادة أن تكون لمدَّة شهر واحد حيث تمَّ مضاعفة المدَّة للموسم الجديد، متمنيًا من جميع الأندية أن تنهي جميع الإجراءات الخاصة بتسجيل لاعبيها خلال الفترة المحدَّدة.

وفي نفس السياق أشار جودة إلى أن عملية تسجيل اللاعبين يجب أن تكون مكتملة من حيث توفر كل الأوراق المطلوبة، وأنه لن تتم عملية قيد أي لاعب حال وجود نقص في أي من أوراقه.

كما وشدَّد جودة على أهمية وضرورة حضور ولي أمر أي لاعب تحت السن القانوني لتفادي أي أزمات قانونية قد تصل إلى تحرير اللاعب عن قيود النادي.

وكان اتحاد كرة القدم حدَّد فترة التسجيل الأولى للاعبين لموسم 2023/2024 بداية من تاريخ 10/5/2023 وحتى 10/7/2023، على أن تنطلق المسابقات ببطولة كأس غزة يوم 21/7/2023.

المصدر / فلسطين أون لاين