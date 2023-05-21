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نعيم: شعبنا ومقاومته يعرف جيدًا متى وكيف يدافع عن مقدساته.

21 مايو 2023 . الساعة 12:25 بتوقيت القدس
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باسم نعيم

قال رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية لحركة حماس- غزة، د. باسم نعيم، إن دولة الاحتلال الصهيوني وحكومتها وشعبها تتحمل كامل المسؤولية عن استمرار الاستفزاز لشعبنا وانتهاك مقدساته.

وأكد نعيم في تصريح له، تعليقا على اقتحام الإرهابي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى صباح اليوم: أن "جزء من مسؤولية حكومة الاحتلال "حجر المجانين حتى لو كانوا وزراء".

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وشدد على أن شعبنا ومقاومته يعرف جيدًا متى وكيف يدافع عن مقدساته.

المصدر / فلسطين أون لاين
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