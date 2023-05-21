نعيم: شعبنا ومقاومته يعرفان جيدًا متى وكيف يدافعان عن مقدَّساته

قال رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية لحركة حماس- غزة، د. باسم نعيم، إن دولة الاحتلال الصهيوني وحكومتها وشعبها تتحمَّل كامل المسؤولية عن استمرار الاستفزاز لشعبنا وانتهاك مقدَّساته.

وأكد نعيم في تصريح له، تعليقًا على اقتحام الإرهابي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى صباح اليوم: أن "جزءًا من مسؤولية حكومة الاحتلال "حجر المجانين حتى لو كانوا وزراء".

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وشدَّد على أن شعبنا ومقاومته يعرفان جيدًا متى وكيف يدافعان عن مقدَّساته.

المصدر / فلسطين أون لاين