رحيل لاعب جديد عن صفوف شباب رفح

غزة/ مؤمن الكحلوت:

أعلن اللاعب عبد الله قفة، نجم خط وسط فريق نادي شباب رفح، انتهاء تعاقده مع "الزعيم" بعد موسم واحد قضاها مع الفريق قادمًا من نادي خدمات خان يونس.

وانتقل قفة لصفوف الزعيم الرفحي الموسم الماضي، ولعب بصفة أساسية في كثير من المباريات، وظهر في أكثر من مركز داخل الملعب.

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ولم يستمر باللعب لأكثر من موسم مع الأزرق الرفحي، ويبحث حالياً عن فريق جديد يلعب له الموسم القادم، حيث من المتوقع أن تدخل العديد من الأندية في مفاوضات مع اللاعب.

من جهة أخرى، أكد اللاعب طارق أبو غنيمة مهاجم فريق شباب رفح تلقيه عدة عروض من أندية المحترفين وما زالت جميعها تحت الدراسة، وسيحسم أمره خلال الفترة القادمة رغم ارتباطه بعقد مع الزعيم حتى نهاية الموسم القادم.

المصدر / فلسطين أون لاين