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وظيفة شاغرة في عيادة بيوتي بمدينة غزة

21 مايو 2023 . الساعة 10:20 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن عيادة بيوتي بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لأطباء أسنان غير ممارسين للمهنة (العمل السريري) ولديهم الرغبة في العمل في مجالات مختلفة منها على سبيل المثال:-

- الإدارة

- التشخيص ووضع الخطط العلاجية

- التواصل الاجتماعي والتسويق

- مركز الاتصال (التواصل عبر الهاتف)

- طب الأسنان الرقمي (تصميم الابتسامة الرقمي، الزراعات الموجهة، تصميم التقويم الشفاف، الخ..)

- تصميم المواقع والبرمجة

-  كتابة المحتوى والمقالات العلمية وغيرها

طريقة التسجيل :

- الراغبين بالتقدم تعبئة الطلب عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/U1QdQ4M4XNPoWEjZ6

- ملاحظة: يفضل تعبئة الطلب من خلال جهاز لاب توب أو حاسوب مكتبي.

- العنوان: مدينة غزة - تقاطع شارع الشهداء مع الجلاء - برج غزة سكاي (برج الطباع) الطابق الرابع

 
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