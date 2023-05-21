بوتين يهنّئ قوات فاغنر والجيش الروسي بالسيطرة على باخموت

هنَّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء السبت، مجموعة فاغنر وجيش بلاده بعد إعلانهما السيطرة على مدينة باخموت شرقي أوكرانيا، حسب بيان للكرملين نقلته وكالات أنباء روسيّة.

ونقلت وكالة "تاس" بيانًا للكرملين جاء فيه أنّ "بوتين هنَّأ وحدات فاغنر وكذلك جميع جنود وحدات القوّات المسلَّحة الروسيّة الذين قدَّموا لها الدعم اللازم لإتمام عمليّة السيطرة على أرتيموفسك"، الاسم السوفييتي لباخموت.

وكان الجيش الروسي أعلن مساء السبت السيطرة كلياً على مدينة باخموت شرقي أوكرانيا بعد أطول معركة دامية تشهدها البلاد منذ بدء الحرب في فبراير 2022.

وقالت وزارة الدفاع الروسيّة إنّه على أثر الأعمال الهجوميّة لوحدات فاغنر وبدعم من مدفعيّة وحدة الجنوب وطيرانها، اكتملت السيطرة على مدينة أرتيموفسك.

وقبل ذلك بساعات قليلة، كان يفغيني بريغوجين، رئيس فاغنر، قد أعلن السيطرة على مدينة باخموت، مركز المعارك.

المصدر / وكالات