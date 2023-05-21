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حكومة المتطرّفين برئاسة نتنياهو تجتمع عند حائط البراق

21 مايو 2023 . الساعة 09:50 بتوقيت القدس
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حكومة المتطرفين برئاسة نتنياهو تجتمع عند حائط البراق

عقدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، اجتماعها الأسبوعي داخل أنفاق حائط البراق في القدس المحتلة للمرة الثانية بعد اجتماع عام 2017 بقيادة ما تسمَّى "وزارة القدس".

وأعلن الإعلام العبري، عن مصادر في حكومة الاحتلال، أن الاجتماع داخل أنفاق حائط البراق، جاء بهدف المصادقة على عدد كبير من "مشاريع التهويد" في المدينة في الذكرى السادسة والخمسين لاحتلال القدس.

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كما ويتضمَّن الاجتماع وفقًا لما نشره الإعلام العبري، الموافقة على صرف موازنات مالية ضخمة لتطوير مشروع ما يسمَّى "الحوض المقدَّس" الذي يعتبر أكبر عملية عبث بالتاريخ الإسلامي العربي الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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