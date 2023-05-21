جريمة إطلاق نار برهط تُسفر عن إصابة شابَّة

أسفرت جريمة إطلاق نار في مدينة رهط شمال النقب المحتل، صباح اليوم، عن إصابة شابَّة بجروح، نقلت على إثرها إلى المستشفى في بئر السبع، وتحقّق شرطة الاحتلال الإسرائيلي في الملابسات.

وفي التفاصيل، أفادت مصادر صحفية بإصابة شابَّة (22 عامًا) في جريمة إطلاق نار بحارة 28 في رهط، قدَّمت لها الطواقم الطبية التابعة لمؤسسة "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية في المكان، ونقلتها لاستكمال العلاج في مستشفى "سوروكا" بمدينة بئر السبع، حيث وصفت إصابتها بأنها متوسطة.

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وفتحت الشرطة ملفاً للتحقيق في ملابسات الجريمة، معلنة عن اعتقال شاب (22 عامًا) بشبهة الضلوع في جريمة إطلاق النار على المصابة.

المصدر / فلسطين أون لاين