"ترقيم".. منصة تربوية لتوعية الجيل الجديد بالأمان الرقمي

غزة/ هدى الدلو:

بعد ملاحظة العديد من التحديات ومشاكل الأمان الرقمي التي تواجه المستخدمين، وإدراك الحاجة لتقديم إرشادات متخصصة بطريقة سلسة قادرة على التأثير في جيل الثورة التكنولوجية الحديثة، أطلق مجموعة من الشبان منصة ترعى الأطفال وتراقب على الحيز الرقمي.

تعرف منسقة المنصة، نور الهندي بأن "ترقيم" مبادرة مستقلة قامت على جهود عدد من المتطوعين من تخصصات مختلفة يجمعهم الاهتمام بالمحتوى الرقمي وتأثيره على جيل اليافعين في فلسطين.

وتبين أن المنصة عربية إلكترونية تعمل لتعزيز الطرق الأمثل والآمنة لاستخدام الإنترنت، والتوعية الرقمية والأمان الرقمي بين الشباب والمجتمع، فهي حلقة وصل بين الشباب والمجتمع رقميًا.

وتوضح الهندي، وهي صحفية ومهتمة بالمجال الرقمي والتربوي، بأن المنصة غير ربحية وتعمل على تعزيز الطرق المثلى والآمنة لاستخدام الإنترنت وأدوات التواصل بين الأجيال اليافعة والشباب، من خلال رسائل تربوية وتقنية ومشاريع إعلامية.

كما تعمل المنصة على رفع وعي مستخدمين الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي وأدواتها بين جيل الناشئة، وتمكينه من التعامل مع مخاطر الإنترنت التي قد يقعوا ضحايا لها مثل النصب الإلكتروني، وانتحال الشخصية، والسرقة الرقمية، والابتزاز الإلكتروني.

عدة مجالات

وتبين الهندي أن "ترقيم" تختص في عدة مجالات، وتعنى بالمواضيع الاجتماعية، والقانونية والحقوق الرقمية والرقابة على الإنترنت، والتأثيرات النفسية للتعامل مع الأدوات الرقمية، إضافة إلى نشاط المنصة في تقديم إرشادات تربوية بما يخص الفضاء الرقمي وتستهدف الأسرة والأجيال اليافعة.

وتضيف: "نريد تعزيز مفهوم التربية الرقمية في أوساط المختصين في مجال التربية والتعليم والتواصل معهم للتعاون من أجل تحقيق التكامل".

وتذكر الهندي أن الفريق يعمل وفق خطة تطويرية تقوم على تحسين قدرتها على إنتاج ونشر مواد توعوية والتقارير ذات الصلة بالواقع والمحتوى الرقمي في فلسطين.

ويطمح فريق ترقيم بأن تؤدي المنصة دورًا أوسع وأكثر تأثيرًا في بناء وعي الأجيال الجديدة بالأمان الرقمي والفرص والتحديات المرتبطة بالتطور التقني، وتمكينهم من الوصول إلى الإمكانيات التي تتيح هذه الأدوات دون أضرار.

وتلفت إلى أن الأمان الرقمي واحد من بين المواضيع التي تعنى بها المنصة، إذ تنصح المستخدمين بعد تنزيل أي تطبيقات غير موثوقة قد تحتوي على ثغرات تتيح انتهاك خصوصية المستخدم، والاستغناء عن التطبيقات غير المستخدمة لتقليل الثغرات الأمنية الموجودة عبر الهاتف والتي قد يتمكن من خلالها المُتسللون من اختراق الهاتف والتسلل إليه، والحرص على عدم الاتصال بشبكات واي فاي مجانية لا تتضمن أي رموز قفل للاتصال بالإنترنت من خلالها.

وللحفاظ على الأمان عند استخدام تطبيقات على الهاتف أو جهاز الحاسوب ينصح باتباع عدة خطوات، منها، وفق الهندي، تحميل التطبيقات من مصادر رسميّة فحسب، مثل متجر "آبل ستور" و"غوغل بلاي"، وتحديث برنامج مكافحة الفيروسات في الأجهزة بشكلٍ مستمرّ، وقراءة المراجعات وتعليقات المستخدمين قبل تنزيل أي تطبيقٍ على الجهاز.

وتؤكد على أهمية قراءة سياسة الخصوصيّة وشروط الاستخدام للتطبيق قبل تنزيله، والنظر في استخدام شبكة افتراضيّة خاصّة (VPN) لتشفير الاتّصال بالإنترنت وحماية الخصوصيّة، والاكتفاء بتنزيل المحتويات التي تملكون حقّ تنزيلها، أو المتوفّرة في المجال العام، لتجنّب المشاكل القانونيّة.