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موسكو تعلن سيطرتها الكاملة على باخموت شرق أوكرانيا

21 مايو 2023 . الساعة 02:39 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن القوات الروسية بسطت سيطرتها الكاملة على مدينة باخموت بشرق أوكرانيا.

وإذا تأكدت هذه الأنباء فسوف تمثل نهاية لأطول معركة وأكثرها دموية في الحرب المستمرة منذ 15 شهرًا.

وقادت قوات من مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة الهجوم على المدينة التي لحق بها دمار شديد.

وقال رئيس مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجن في وقت سابق إن قواته طردت الأوكرانيين أخيرًا من آخر منطقة مأهولة داخل المدينة.

ونفت كييف ما ذكره بريجوجن، وسيمثل الاستيلاء على باخموت التي تشير إليها روسيا باسم أرتيوموفسك الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية أول انتصار كبير لموسكو في الصراع منذ أكثر من عشرة أشهر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "نتيجة للأعمال الهجومية لوحدات فاجنر المدعومة بالمدفعية والطيران … تم استكمال تحرير أرتيوموفسك".

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ القوات على الاستيلاء على باخموت.

المصدر / وكالات
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#موسكو #أوكرانيا #باخموت #فاقنر

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