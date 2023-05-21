قوات الاحتلال تقتحم طولكرم وسط اشتباكات مع المقاومين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، خربة ارتاج جنوب مدينة طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، باندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط معبر الطيبة جنوب مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بسماع أصوات اشتباكات عنيفة في محيط المعبر، ناتج عن إطلاق نار متبادل بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال.

وبحسب مصادر محلية، فقد جاءت أصوات إطلاق النار عقب اقتحام قوات الاحتلال خربة ارتاح في طولكرم بالضفة الغربية.

فيما لم يُبلغ حتى اللحظة عن معتقلين أو مصابين في الاشتباكات المسلحة، بالتزامن مع إطلاق نار يستهدف مستوطنة “بيت ايل” شمال رام الله.

المصدر / فلسطين أون لاين