عالم الزلازل الهولندي يحذر من هزات عنيفة

عاد عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، بتحذير جديد من زلازل مرتبطة بحركة الكواكب والهندسة التي تنشأ مع الأرض.

وقال العالم الهولندي المشهور بتنبؤاته، إن هندسة الكواكب خلال أمس السبت 20 مايو واليوم الأحد 21 مايو قد تؤدي إلى أنشطة زلزالية عنيفة وعالية المخاطر.

وأضاف هوغربيتس أنه يمكن أن تؤدي هندسة الكواكب والقمر في 20 و21 مايو إلى زيادة زلزالية في حدود 6 درجات، وربما حدث زلزالي أقوى في حدود 22 مايو.

وقبل أيام، حذر هوغربيتس من أنشطة زلزالية قد تتخطى 8 درجات على مقياس ريختر، بسبب تحركات كوكبي المريخ وزحل، مع تنامي ذلك الخطر خلال الأشهر القليلة المقبلة، ليبلغ الذروة في أغسطس.

وكتب العالم الهولندي عبر حسابه على موقع تويتر: "نحن ندخل ببطء وقتًا يزداد فيه احتمال النشاط الزلزالي M 8+، شاهد وقت هذه الهندسة (90-90 و45-135) بين المريخ وزحل ينمو بشكل أقصر في الأشهر القليلة المقبلة، سيبلغ هذا النوع من الهندسة ذروته في أغسطس وسيكون حرجًا للغاية".

المصدر / وكالات