عمليتا إطلاق نار واستهداف لمركبات المستوطنين في الضفة الغربية

شهدت مدن الضفة الغربية مساء السبت عمليتا إطلاق نار واستهداف لمركبات المستوطنين في مناطق متفرقة، أبرزها في الخليل ونابلس.

ففي الخليل، أطلق مقاومون النار صوب مركبة للمستوطنين بالقرب من مفترق إلياس بالقرب من مستوطنة "كريات أربع" بالخليل.

وشهدت المنطقة استنفار قوات الاحتلال قرب "كريات أربع" في الخليل، عقب عملية إطلاق النار تجاه مركبة للمستوطنين.

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وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت مخارج مستوطنة "كريات أربع" وينصب عدة حواجز قرب بلدة بني نعيم شرق الخليل؛ بسبب عملية إطلاق نار استهدفت مركبة للمستوطنين.

وفي نابلس، رشق شبان بالحجارة حافلة للمستوطنين قرب قرية عينابوس جنوب نابلس، سبقها عملية إطلاق نار استهدف نقطة لجيش الاحتلال بمنطقة الطور في نابلس.

وفي سياق متصل، رشق الشبان الثائر حافلة مستوطنين بالحجارة على الشارع الرئيسي في بلدة حوارة جنوب نابلس، ما أدى لتضرر زجاج المركبة.

المصدر / فلسطين أون لاين