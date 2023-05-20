يثير قلقا عالميا.. "زهايمر مبكر" يصيب الشباب

يسري القلق من الإصابة بمرض الزهايمر المبكر" في جيل الشباب بمختلف دول العالم، ليصبح واحدا من الهواجس الأكبر للفئات العمرية الصغيرة نسبيا، تزامنا مع تزايد الضغوط النفسية على أكثر من صعيد.

يقول أخصائي أمراض الدماغ والجهاز العصبي الذي يعمل بعدد في مستشفيات إسبانيا البروفيسور يوسف هاشم، إن:

ألزهايمر اضطراب عصبي يبدأ بفقدان تدريجي للذاكرة، وربما يؤدي إلى فقدان القدرة على القيام بالأنشطة اليومية.

يعد الزهايمر أحد أشكال الخرف، وقد يكون قويا بما يكفي لإضعاف قدرة الشخص على أداء المهام اليومية.

يصيب المرض بشكل رئيسي البالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما وما فوق، لكن ذلك لا يعني أنه لا يصيب الفئات العمرية الشابة.

يؤثر الزهايمر على حوالي 120 شخصا من بين كل 100 ألف شخص، تتراوح أعمارهم ما بين 30 و64 عاما.

تشكل الإصابة بالزهايمر في الفئة العمرية الشابة، تحديات فريدة ومهمة في الموارد المالية والحياة المهنية.

بالأرقام

ويشير هاشم في تصريح صحفي إلى آخر الإحصائيات التي اعتمدت في الولايات المتحدة بشأن نسبة الإصابات بالزهايمر عالميا، ذكرت أن 10بالمئة من مجمل الإصابات هي لفئة الشباب، ووفق الإحصائيات الأميركية، من بين 5.5 مليون إصابة بالزهايمر بدرجات مختلفة، هناك 200 ألف حالة منها كانت بعمر مبكر.

وأشار إلى أن هناك أمراض كثيرة نادرة يمكن أن تصيب الدماغ، من بينها الزهايمر، وهو مرض وراثي قد يصيب 50 بالمئة من أفراد العائلة الواحدة.

60 مليون إصابة حول العالم

ويوضح الأخصائي بأمراض الدماغ والجهاز العصبي، أن نسبة المصابين بالزهايمر حول العالم تعتبر عالية، ووفق آخر إحصاءات قدرت بـ60 مليون إصابة حول العالم.

لكنه يعتبر أن هذا الرقم "غير دقيق، لأنه لا يشمل إحصائيات دول العالم النامية".

المصدر / وكالات