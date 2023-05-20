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تصريح غير متوقع من غوارديولا بخصوص مستقبله مع مانشستر سيتي

20 مايو 2023 . الساعة 23:21 بتوقيت القدس
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تصريح غير توقع من غوارديولا بخصوص مستقبله مع مانشستر سيتي

أثار الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، الكثير من الغموض حول مستقبله مع النادي الإنجليزي، حال قيادته الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ونجح غوارديولا في قيادة مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب تخطي عقبة ريال مدريد حامل اللقب في نصف النهائي بمجموع الذهاب والإياب (5-1)، فيما سبقت له إزاحة بايرن ميونخ من الدور ربع النهائي بنتيجة (4-1).

وبات غوارديولا على بُعد أمتار قليلة من قيادة مانشستر سيتي لثلاثية تاريخية هذا الموسم، حيث ينافس على ألقاب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا إلى جانب كأس الاتحاد الإنجليزي.

وعند سؤال غوارديولا عن مستقبله المنتظر مع مانشستر سيتي حال الفوز بالثلاثية، توقف المدرب الإسباني قليلًا قبل أن يطلب من الصحفيين إرجاء سؤاله عن هذا الأمر بعد تحقيق حلم الثلاثية، وذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الشهيرة.

ثم سُئِل مدرب السيتي عمّا إذا كان الأمر قد خطر بباله بأيّ شكل من الأشكال، فأجاب: "بالطبع، نحن على بُعد ثلاث مباريات، ونحتاج إلى التتويج بكل مسابقة لتحقيق الثلاثية، الأمر ليس سهلًا على الإطلاق، سنواجه اليونايتد في كأس الاتحاد، وإنتر ميلان في دوري الأبطال.. أنا أفكر في ذلك. وبعدها بالطبع، إذا حققنا الثلاثية؛ فسأخبرك عن مستقبلي".

وكان غوارديولا بدأ مسيرته التدريبية مع مانشستر سيتي عام 2016، بعد نجاح أسطوري حققه في برشلونة الإسباني، ومسيرة مذهلة امتدت إلى ثلاثة مواسم برفقة بايرن ميونخ الألماني.

ويملك غوارديولا في جعبته (32) لقبًا مع الأندية التي درّبها، كما أن المدرب الإسباني قاد مانشستر سيتي للفوز بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي خلال المواسم الخمسة الأخيرة في إنجاز مثير للإعجاب.

المصدر / فلسطين اونلاين
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#مانشستر سيتي #غوارديولا

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