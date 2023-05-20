كتلة الصحفي المستقل: عملية تلاعب تجري في نقابة الصحفيين للخروج بانتصار وهمي

أكدت كتلة "الصحفي المستقل" أنها لم تتقدم لانتخابات نقابة الصحافيين ولم تحاول خوضها، لأسباب وضحتها في بياناتها الرسمية، وأهمها "التلاعب في ملف العضوية".

وفي تصريح نشر على حساب "الناشطة بالكتلة" الصحفية نور عودة عبر حسابها على "الفيسبوك" مساء اليوم السبت، نفت "كتلة الصحفي المستقل" علاقتها بكتلة "الإعلام المستقل"، موضحة أنها لا نعلم بها ولا تعرف عنها، سوى بيانات صادرة باسمها يتم تسريبها عن قصد عبر صفحة النقابة، والتي أعلنت فيها عن انسحابها من الانتخابات.

وشككت كتلة الصحفي المستقل بوجود كتلة الإعلام المستقل. قائلةً: "إن اختراع هذه الكتلة إنما هو دليل آخر على تواصل عملية التلاعب التي تجري في أروقة ودهاليز مهندسي مؤتمر النقابة المزمع تمريره، للخروج بانتصار وهمي يتم التصفيق له".

المصدر / فلسطين أون لاين