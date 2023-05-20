هذا ما ينتظره برشلونة من رابطة الليغ بشأن الصفقات الجديدة

قال تقارير إعلامية اليوم السبت، إن نادي برشلونة ينتظر أن تعلن رابطة الدوري الإسباني، يوم الإثنين القادم، عمّا إذا كانت خطة الجدوى المقدمة مقبولة أم لا؛ من أجل الدخول في سوق الانتقالات وتقييم ما إذا كان تسجيل اللاعبين ممكنًا.



وأكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن إدارة برشلونة متفائلة بموافقة "الليغا" على المقترح، وستبدأ في تجديد عقود بعض اللاعبين، وكذلك إتمام التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي بصورة رسمية.



وأضافت الصحيفة أن الأولوية لبرشلونة هي تسجيل لاعبيه الحاليين الشباب ويتعلق الأمر بكل من: غافي، سيرجي روبرتو، رونالد أراوخو، ماركوس ألونسو، إيناكي بينيا وأليخاندرو بالدي، حيث لم يستطع النادي تسجيل هؤلاء اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية، بسبب شروط اللعب المالي النظيف، ويأمل تسجيلهم بالمستقبل.



وأكملت، في حال تَمكّن النادي الكتالوني من تسجيل اللاعبين أعلاه؛ سيدخل النادي في معركة تجديد الفريق من بيعه عددًا من اللاعبين بالاعتماد على قاعدة (1/1) أي بيع لاعب وشراء آخر مكانه، الأمر الذي يعزز فرص الفريق في إتمام التعاقد مع نجمه السابق ميسي الذي يُعَدّ أحد أبرز المُرشحين للانضمام إلى البارسا خلال الميركاتو الصيفي المقبل.



وكان إدوارد روميو، نائب الرئيس الاقتصادي لبرشلونة كشف عن خطة الجدوى التي سيتّبعها الفريق بالمرحلة القادمة، بتأكيد إنها صرامة الخطة صارمة وأنها مُحافِظة للغاية.



وأضاف أنها خطة مُمتدة لمدة عامين، وقد أكملها النادي إلى حد كبير، وتنص على رفع دخل النادي إلى 70 مليون يورو سنويًّا، مشددًا على أنه مُتأكِّدٌ من حصول الموافقة عليها، إذ يرى تجلي علامات ارتياح من الليغا حيال رؤيتها بشكل إيجابي.



وقال روميو: "تسلّمنا النادي مع ديون بقيمة 1350 مليار يورو، والآن خفّضنا حوالي 125 مليون يورو، صحيح أن المبلغ لم يتغير كثيرًا، لكن الوضع مختلف تمامًا".



وتأمل خطة الجدوى تخفيض رواتب اللاعبين، حيث قال عن ذلك: "أعتقد أننا خفّضنا بالفعل رواتب عددٍ من اللاعبين، ويتم التفكير في جميع العقود الحالية في خطة الجدوى؛ لكن أرى أنه من الصعب تغييرها؛ لأنه يَصعُب الوصول إلى اتفاق".



جدير بالذكر أن عقد ليونيل ميسي ينتهي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو/ حزيران القادم، وسط توقعات بعدم تجديد عقده مع النادي الفرنسي، بانتظار تحديد وجهته المقبلة التي تنحصر بين العودة إلى برشلونة، أو الانتقال إلى الدوري السعودي من ناحية أخرى.

المصدر / فلسطين اونلاين