تعليق رسمي من طرابزون سبور بعد البصق على تريزيغيه

أصدر نادي طرابزون سبور بيانًا شديد اللهجة بعدما بصق سامت أكايدين لاعب فنربخشة على زميله المهاجم المصري محمود تريزيغيه، رغم فوز فنربخشة 3-1 ضمن منافسات الدوري التركي الممتاز.



وكتب طرابزون سبور في بيانٍ نَشَرَه عبر منصاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي: "هذا عار، عار! ومثير للاشمئزاز، ندين بشدة العمل غير الإنساني الذي بدر من سامت أكايدين تجاه لاعبنا محمود تريزيغيه في المباراة التي خضناها أمام فنربخشة في 18 مايو/ أيار 2023".



وأكمل البيان: "من المخزي والمقيت أن يبصق سامت أكايدين على لاعبنا تريزيغيه بينما هو ساجد بعد احتفاله بالهدف! نتوقع من جميع الجهات المعنية بكرة القدم رد فعل ضد أكايدين، أولًا نادي فنربخشة الرياضي ثم الاتحاد التركي لكرة القدم لاتخاذ إجراءات على الفور".



وختم البيان: "ندعو المجتمع الرياضي بأكمله إلى التكاتف لإعادة بناء الرياضة على أساس الصداقة والمحبة والاحترام، ورفض هذه الاعتداءات والأعمال اللاإنسانية، وحماية القيم الحقيقية لكرة القدم، مع احترامي للرأي العام".

المصدر / فلسطين اونلاين