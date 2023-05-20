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عمليات إطلاق نار تستهدف المستوطنين في الخليل وقوات الاحتلال بنابلس

20 مايو 2023 . الساعة 21:57 بتوقيت القدس
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تعرضت مركبة مستوطنين، مساء اليوم السبت، لعملية إطلاق نار بالقرب من مفترق إلياس على شارع "60" قرب مستوطنة "كريات أربع" شرقي مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال موقع "واللا" العبري، إنه تم إغلاق مخارج المستوطنة، بسبب عملية إطلاق النار، ونصبت قوات الاحتلال حواجز عند تقاطع "بني نعيم"، شرق الخليل، بحثاً عن المنفذين.

وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلى أن عملية إطلاق النار لم تسفر عن أي إصابات بين المستوطنين.

كما استهدف مقاومون في عملية إطلاق نار نقطة لجيش الاحتلال بمنطقة الطور في نابلس شمالي الضفة الغربية مساء اليوم.

يذكر أن مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" رصد في شهر نيسان/إبريل الماضي، 987 عملاً مقاوماً، بينها 139 عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، في مدن الضفة الغربية المحتلة.

المصدر / وكالات
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#الخليل #عملية فدائية #الضفة الغربية

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