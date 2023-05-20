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للأسبوع العشرين: الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب

20 مايو 2023 . الساعة 21:00 بتوقيت القدس
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تجددت مساء اليوم السبت التظاهرات الإسرائيلية ضد حكومة المستوطنين بقيادة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء، للأسبوع العشرين على التوالي.

وخرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تظاهرة احتجاجية انطلقت من شارع "كابلان" وسط تل أبيب، وصولا إلى شارع "ديزنغوف".

وتظاهر الآلاف عند مفترق "حوريف" في حيفا، وعند مفترق "كركور" قرب الخضيرة، وفي عدة مفترقات طرق.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

المصدر / وكالات
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#نتنياهو #حكومة المستوطنين #تظاهرات إسرائيلية #تعديلات قضائية

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