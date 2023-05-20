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لبنان.. حماس تؤكد أن المقاومة أكثر قدرة على إلحاق خسائر بالاحتلال

20 مايو 2023 . الساعة 20:46 بتوقيت القدس
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قال مسؤول العمل الجماهيري في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان رأفت مرّة، إن "الشعب الفلسطيني تحمل منذ تاريخ النكبة إلى اليوم الكثير وقدم التضحيات الهائلة، من أجل القضية والدفاع عن الحق، وتحقيق هدف التحرير والعودة".

وقدّم مرّة خلال لقاء شعبي نظمته الحركة، اليوم السبت، في مخيم الرشيدية بمدينة صور جنوب لبنان، بمناسبة مرور 75 عاما على النكبة -بحضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية وشخصيات ومؤسسات أهلية واجتماعية وشعبية- عرضا لأهم مراحل العمل الفلسطيني واستعرض جهود المقاومة، معتبرا "أن المقاومة اليوم أكثر قدرة على إلحاق خسائر بالاحتلال".

وتم خلال اللقاء عرض فيلم عن النكبة، وفيلم آخر عن القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وتوافق هذه الأيام، مرور 75 عاما على ذكرى النكبة الفلسطينية، التي يحييها الفلسطينيون كل عام بفعاليات مختلفة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #لبنان #ذكرى النكبة

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