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البحرية الإيرانية ترصد مدمرة أمريكية في مضيق هرمز وتجبرها على المغادرة

20 مايو 2023 . الساعة 20:14 بتوقيت القدس
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أعلنت قوات البحرية التابعة للجيش الإيراني، اليوم السبت، عن مغادرة المدمرة الأميركية "يو إس إس بول ‏هاميلتون" مضيق هرمز، وذلك بعد أن رصدتها مسيراتها وسفن دورية تابعة لها.‏

وقال قائد القوات البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، إن "غواصة فاتح" التابعة للبحرية الإيرانية أجبرت الغواصة النووية الأمريكية "يو إس إس بول هاميلتون"، أخيرا على الصعود إلى سطح المياه، ووضعها على مرأى من القوات الإيرانية، وفقا لمحطة "النور" اللبنانية.

وأضاف إيراني: "لاحظنا الغواصة الأمريكية منذ دخولها البحر الأحمر، ووجدنا أنها كانت ضمن الأسطول الخامس، وعلمنا أنها قادمة إلى الخليج".

وتابع في تصريحاته، أن "العدو قرر أن يمر عبر مضيق هرمز أثناء الغوص وفي الليل دون أن نراه ونكتشفه، إلا أن غواصة "فاتح" الخاصة بقواتنا اكتشفت الغواصة الأمريكية، ورغم مناورتها اضطرت للصعود إلى سطح المياه".

وأكد الأدميرال شهرام إيراني، أنه على الرغم من أن الأمريكيين حاولوا القول إن هذا الإجراء الصادر من بحرية الحرس الثوري الإيراني مخالف للقانون، إلا أنه تم اتباع القواعد بنسبة 100%.

ونوّه قائد البحرية في الجيش الإيراني، أنه "عندما تريد غواصة نووية دخول البحر المغلق أي الخليج الفارسي، يجب أن تدخل نهارا وعلى سطح المياه، ويجب أن يكون المسار خاليا من السفن المارة، لأن أي حادث يؤدي إلى تلوث وإلحاق أضرار المنطقة بأكملها".

وكانت إيران قد أعلنت، الشهر الماضي، أن قواتها البحرية ضبطت سفينة مخالفة ترفع علم جزر مارشال، ووجهتها إلى المياه الإيرانية في خليج عمان.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أن سفينة مجهولة اصطدمت بسفينة إيرانية في مياه الخليج، ما تسبب في فقدان شخصين وإصابة آخرين من أفراد طاقم السفينة الإيرانية.

وأضافت أن البحرية الإيرانية رصدت السفينة في خليج عمان، حيث قامت باعتراضها ومصادرتها لمخالفتها المعايير الدولية وقوانين الملاحة.

ولفتت إلى أن الناقلة المجهولة حاولت الهروب عبر إطفاء أجهزة التتبع، وذلك خلافا لقوانين الملاحة.

المصدر / وكالات
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#إيران #أميركا #مضيق هرمز

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