فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابات واعتقالات في القدس جراء اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال

دانت "تشويه سمعتها".. الصين تعلن "استياءها الشديد" تجاه بيان مجموعة السبع

"الحراك الصحفي" يدعو لتدخل نقابي عربي لإصلاح نقابة الصحفيين الفلسطينيين ووقف مسرحية الانتخابات

"العدل" تدعو لفتح ملف الزميلة شيرين أبو عاقلة ومعاقبة مرتكبي الجريمة

إطلاق حملة وطنية ودولية إسناداً لسعدات وعدد من الأسرى

غزة.. منتدى الإعلاميين يزور "الجزيرة" و"الأقصى" وذوي صحفيين شهداء

طه يشيد برفض لاعبين عرب منافسة لاعبين إسرائيليين

"الحية" يدعو للعمل قانونيًا لرفع الحصار الجائر عن غزة

لجنة تستنكر استمرار حملة الاعتقالات ضد طلبة الجامعات في الضفة

أنشيلوتي يعلن القرار النهائي بشأن مصيره مع ريال مدريد

بالفيديو إصابات واعتقالات في القدس جراء اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال

20 مايو 2023 . الساعة 20:05 بتوقيت القدس
...
مستوطنون يقتحمون باب العامود بحماية قوات الاحتلال

اعتدى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت على مجموعة من المقدسيين في عدة مناطق من المدينة المقدسة، خصوصا في شارع الواد بالبلدة القديمة.

وأصيب عدد من المواطنين إثر تعرضهم للضرب والغاز بعد قمعهم من قبل قوات الاحتلال داخل البلدة القديمة تزامنا مع مسيرة للمستوطنين.

واقتحمت مجموعات من المستوطنين شارع الواد واعتدوا على عدد من المقدسيين برش غاز الفلفل، وحطموا واجهات محال تجارية بحماية من قوات الاحتلال التي اعتقلت شابا مقدسيا من المكان.

وأصيب شابان إثر تعرضهما لاعتداء من قوات الاحتلال ورشهما بغاز الفلفل قرب باب الحديد بالمسجد الأقصى.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد الاعتداء عليه بالقرب من باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى.

كما اقتحم مستوطنون حي رأس العامود ومحيط باب العامود، كذلك اقتحمت قوت الاحتلال حي الصوانة وأزالت أعلاما فلسطينية كانت معلقة على الأعمدة.

وفي وقت سابق، اقتحم عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال بلدة الطور في القدس، واعتدوا على المواطنين وحطموا زجاج عدة مركبات وأطلقوا الرصاص بصورة عشوائية تجاه المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما تجمع عدد من المستوطنين في محيط عدد من أبواب المسجد الأقصى المبارك، وأدوا رقصات استفزازية في المكان.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#المسجد الأقصى #القدس #باب العامود

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة