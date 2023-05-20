إطلاق حملة وطنية ودولية إسناداً للأسرى

أعلن عوض السلطان مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن إطلاق حملة وطنية وشعبية ودولية وإعلامية وقانونية إسناداً للأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات وعاهد أبو غلمى ووليد حناتشة للضغط على الاحتلال من أجل إنهاء عزلهم، وللتدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة الأسير وليد دقة.

وأكد السلطان أنّ الحملة ستكون واسعة ومتزامنة مع مختلف المواقع والساحات في داخل وخارج فلسطين، وسيشارك فيها مؤسسات حقوقية وقانونية ومتخصصة بقضايا الأسرى، وشبكات ومجموعات دولية في مختلف بقاع العالم.

وأضاف أنّه تم إقرار برنامج فعاليات وأنشطة وخطوات نضالية واسعة، من بينها توجيه مذكرات قانونية لعددٍ كبير من المؤسسات الأممية الدولية والبرلمانات الأوروبية وهيئة الصليب الأحمر الدولي، لوضعهم في صورة ما يتعرض له الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال، والأسرى سعدات وأبو غلمى وحناتشة ووليد دقة بشكلٍ خاص، وحثهم على تَحملّ مسؤولياتهم القانونية والدولية من أجل إنهاء معاناة الأسرى، إضافةً لتنظيم حملات إعلامية مكثفة، وبث مفتوح لإذاعات وطنية وعربية.

ودعا السلطان جماهير شعبنا والقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات وأبناء أمتنا العربية وأحرار العالم إلى المشاركة الواسعة في هذه الحملة لتشديد الضغط على الاحتلال لوقف هجمته الواسعة على الأسرى والقادة.

المصدر / فلسطين أون لاين