فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

للأسبوع العشرين: الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب

لبنان.. حماس تؤكد أن المقاومة أكثر قدرة على إلحاق خسائر بالاحتلال

مطالبات لرئيس اتحاد الصحفيين العرب بالتدخل لتصويب وضع نقابة الصحفيين الفلسطينيين

"الكهرباء" بغزة تعلن تسوية ديون اشتراكات شهداء العدوان الأخير

البحرية الإيرانية ترصد مدمرة أمريكية في مضيق هرمز وتجبرها على المغادرة

إصابات واعتقالات في القدس جراء اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال

دانت "تشويه سمعتها".. الصين تعلن "استياءها الشديد" تجاه بيان مجموعة السبع

"الحراك الصحفي" يدعو لتدخل نقابي عربي لإصلاح نقابة الصحفيين الفلسطينيين ووقف مسرحية الانتخابات

"العدل" تدعو لفتح ملف الزميلة شيرين أبو عاقلة ومعاقبة مرتكبي الجريمة

إطلاق حملة وطنية ودولية إسناداً للأسرى

إطلاق حملة وطنية ودولية إسناداً للأسرى

20 مايو 2023 . الساعة 18:45 بتوقيت القدس
...

أعلن عوض السلطان مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن إطلاق حملة وطنية وشعبية ودولية وإعلامية وقانونية إسناداً للأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات وعاهد أبو غلمى ووليد حناتشة للضغط على الاحتلال من أجل إنهاء عزلهم، وللتدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة الأسير وليد دقة.

وأكد السلطان أنّ الحملة ستكون واسعة ومتزامنة مع مختلف المواقع والساحات في داخل وخارج فلسطين، وسيشارك فيها مؤسسات حقوقية وقانونية ومتخصصة بقضايا الأسرى، وشبكات ومجموعات دولية في مختلف بقاع العالم.

وأضاف أنّه تم إقرار برنامج فعاليات وأنشطة وخطوات نضالية واسعة، من بينها توجيه مذكرات قانونية لعددٍ كبير من المؤسسات الأممية الدولية والبرلمانات الأوروبية وهيئة الصليب الأحمر الدولي، لوضعهم في صورة ما يتعرض له الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال، والأسرى سعدات وأبو غلمى وحناتشة ووليد دقة بشكلٍ خاص، وحثهم على تَحملّ مسؤولياتهم القانونية والدولية من أجل إنهاء معاناة الأسرى، إضافةً لتنظيم حملات إعلامية مكثفة، وبث مفتوح لإذاعات وطنية وعربية.

ودعا السلطان جماهير شعبنا والقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات وأبناء أمتنا العربية وأحرار العالم إلى المشاركة الواسعة في هذه الحملة لتشديد الضغط على الاحتلال لوقف هجمته الواسعة على الأسرى والقادة.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#الأسرى #الاحتلال #أحمد سعدات #وليد دقة #الجهبة الشعبية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة