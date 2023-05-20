طه يشيد برفض لاعبين عرب منافسة لاعبين إسرائيليين

أشاد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، جهاد طه، بالموقف الشجاع للاعب المبارزة الكويتي عبدالعزيز الشطي، وللمنتخب العراقي، بعد رفضهم المنافسة مع لاعبين صهاينة أوقعتهم القرعة معهم في بطولة عالمية.

وقال طه في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن "هذه المواقف النابعة من أصدقاء القضية الفلسطينية ستبقى مُقدّرة ومحفوظة لدى الشعب الفلسطيني".

ورأى الناطق باسم "حماس" أن هذه المواقف "تعبّر عن النبض العربي الأصيل الرافض لنهج التطبيع، والداعم لعدالة القضية الفلسطينية، ولصمود شعبنا في مواجهة الاحتلال الفاشي وجرائمه وانتهاكاته المتواصلة بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية".

ووجّه طه التحية لـ "شرفاء الأمة من الرياضيين الأبطال، ودعا الجميع إلى الالتزام بالمقاطعة الشاملة لهذا الكيان الصهيوني المجرم".

وانسحب اللاعب الكويتي عبدالعزيز الشطي من بطولة كأس العالم للمبارزة في تركيا، بسبب مشاركة لاعب إسرائيلي في نفس مجموعته.

وتشهد المشاركات الرياضية الكويتية في البطولات الدولية انسحابات أمام اللاعبين الإسرائيليين؛ دعماً للقضية الفلسطينية وحقوق شعبها المشروعة، ورفضاً للتطبيع.

بدوره، أعلن منتخب العراق للمبارزة انسحابه من المنافسات الفردية في بطولة العالم المقامة حالياً في إسطنبول، والمؤهلة لأولمبياد باريس، بعد أن أوقعته قرعة المنافسة في مواجهة منتخب العدو.

وفي بيان له على صفحته على "فيسبوك"، أوضح الاتحاد العراقي للمبارزة أن قرار الانسحاب يأتي التزاما بقانون تجريم التطبيع، الذي أقره البرلمان العراقي، ورفضا للكيان الاسرائيلي المحتل، وتضامناً مع القضية الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين