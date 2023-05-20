لجنة تستنكر استمرار حملة الاعتقالات ضد طلبة الجامعات في الضفة

استنكرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة حملة الاعتقالات المسعورة والملاحقة البوليسية التي تشنها أجهزة السلطة الأمنية ضد طلاب الجامعات في الضفة الغربية، بسبب عملهم النقابي.

واستهجنت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين اقتحام أجهزة السلطة لسكنات الطلاب ومنازلهم وأماكن عملهم، والاعتداء عليهم أمام آبائهم وأمهاتهم كما حصل مع الطالب في جامعة النجاح محمد عبد الله عسعوس، يوم الخميس الماضي 18/5/2023.

وأدانت اللجنة تعرض الطلاب في سجون السلطة للضرب والتعذيب والشبح، معربة عن قلقها حول مصير الطالب براء بلوط المعتقل منذ 1/5/2023 ونقله إلى مسلخ أريحا ومنع عائلته من زيارته أو الاطمئنان عليه في ظل معلومات عن خوضه إضراباً مفتوحاً عن الطعام.

ولفتت اللجنة إلى أن أجهزة السلطة في الضفة صعدت من عمليات الاعتقال والملاحقة لطلبة الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة، لا سيما جامعة بوليتكنك فلسطين في الخليل.

وطالبت السلطة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين خاصة طلاب الجامعات المغيبين عن مقاعدهم الدراسية واختباراتهم النهائية.

وتواصل أجهزة أمن السلطة اعتقال الطلبة في جامعة بوليتكنك فلسطين براء بلوط المعتقل منذ 20 يوماً، وطارق عمرو المعتقل منذ 18 يوماً، وقصي عمرو المعتقل منذ 11 يوماً، والطالب في جامعة الخليل عماد عصافرة المعتقل منذ 4 أيام.

كما تواصل أجهزة السلطة اعتقال الطالب في جامعة النجاح محمد عبد الله عسعوس المعتقل منذ 3 أيام، والطالب في جامعة خضوري عمر منصور المعتقل منذ 3 أيام.

وكان قد أعرب حقوقيون عن رفضهم واستنكارهم للملاحقة الأمنية التي تنفيذها أجهزة السلطة بحق طلبة الجامعات بالضفة الغربية، وتحديداً طلبة جامعة النجاح، عقب الفوز الكبير الذي حقته الكتلة الإسلامية في انتخابات مجلس اتحاد الطلبة.

وحققت الكتلة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة حماس، فوزاً كبيراً بانتخابات مجلس طلبة جامعة النجاح الوطنية في نابلس، حيث حصدت 40 مقعدا من مقاعد المؤتمر العام للمجلس.

المصدر / فلسطين أون لاين