خسارة صادمة لتوتنهام أمام برينتفورد تدمر أحلامه الأوروبية

تلقى توتنهام هوتسبير هزيمة جديدة أمام ضيفه برينتفورد، بنتيجة 1-3 خلال المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على أرضية استاد توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الأسبوع السابع والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.



افتتح توتنهام هوتسبير التسجيل، عبر نجمه الإنجليزي هاري كين عند الدقيقة (8)، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، إثر ضربة حرة هيأها السويدي ديان كولوسيفسكي، قبل أن يضعها كين صاروخية في شباك برينتفورد.



وبهذا الهدف، رفع هاري كين رصيده إلى (28) هدفاً في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، محتلاً المركز الثاني على سلم ترتيب الهدافين، بفارق 8 أهداف خلف المتصدر النرويجي إيرلينغ هالاند، محطماً رقم صلاح كأول لاعب يحرز أهدافاً في 25 مباراة مختلفة بالبريمرليغ.



من ناحيته، نجح برينتفورد في تعديل النتيجة عند الدقيقة (50) عبر المهاجم الكاميرون بريان مبيومو الذي تلقى كرة داخل منطقة الجزاء، سددها بيسراه قوية على يمين الحارس، قبل أن يعود ذات اللاعب ويحرز الهدف الثاني له ولفريقه عند الدقيقة (62)، بعد استقباله كرة بينية من خلف المدافعين انطلق من خلالها بسرعة قبل أن يضع الكرة بنجاح في الشباك.



فيما أضاف الكونغولي يوان ويسا الهدف الثالث في الدقيقة (88) من خطأ دفاعي قاتل تلقى على إثرة كرة سهلة أمام المرمى لم يجد صعوبة في إيداعها الشباك.



وبهذا السقوط يواصل توتنهام هوتسبير سلسلة نتائجه المخيبة للآمال في الأسابيع الأخيرة، حيث اكتفى بتحقيق انتصار وحيد خلال الأسابيع السبعة الأخيرة من البريمرليغ.



جدير بالذكر أن برينتفورد رفع بهذا الانتصار رصيده إلى (56) نقطة محتلاً بها المركز التاسع، فيما تجمد رصيد توتنهام هوتسبير عند (57) نقطة في المركز السابع، لتتلاشى حظوظ الفريق في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

المصدر / فلسطين اونلاين