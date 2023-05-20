"الحية" يدعو للعمل قانونيًا لرفع الحصار الجائر عن غزة

دعا رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة "حماس"، د. خليل الحية، لضرورة العمل قانونيًا من أجل رفع الحصار الجائر على غزة في كل المحاكم الدولية.

كما دعا خلال كلمة له خلال المؤتمر الإلكتروني الثاني لرواد ورائدات العمل للقدس وفلسطين في الأمة، لتبني مشاريع إنسانية وإغاثية من أجل نصرة أهلنا والتخفيف عن معاناتهم في قطاع غزة.

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وأوضح الحية أن الدمار ما زال مستمر في غزة وعجلة الإعمار ما زالت واقفة وعلى الجميع التوقف عند مسؤولياته.

ولفت أن غزة رافعة وحامية للمشروع الوطني الفلسطيني، وكانت ولا زالت درع الوطن وحامية لمشروع المقاومة، وترنو دائماً لمشروع التحرير وتعمل من أجل يوم التحرير، قائلا: "الشعب الفلسطيني في كل مكان قادر على المضي قدمًا نحو مشروع تحرير الأرض".

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وشدد الحية على أن "غزة قادرة على إنتاج سيف قدس جديد من أجل الدفاع عن القدس والأقصى، ونحن نراكم القوة بكل ما نملك على طريق التحرير"، مشيرا أن "تكتيكات المقاومة وأعمالها والمواجهة من هنا وهناك من أجل التجهيز لمعركة التحرير".

وأكد أن "حماس في غزة درع المقاومة والحاضنة الرئيسية لها، وسيفها المشرع"، لافتا أن "التضامن والدعم السياسي للقضية الفلسطينية والخروج في الساحات لتأييد قضية فلسطين يرفع الهمم لدينا".

المصدر / فلسطين أون لاين