فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

العاروري: شعبنا سيحاسب الاحتلال على شتم رسولنا الكريم واقتحام الأقصى

مشعل: "حماس" لا تخوض المعارك عبر السلاح والمقاومة فقط

مواجهات في "الطور" ومسيرات استفزازية للمستوطنين بالقدس

خارجية السودان تتهم "الدعم السريع" باقتحام سفارة الدوحة بالخرطوم

إصابة فتى برصاص الاحتلال قرب حاجز برطعة بجنين

استطلاع رأي يظهر أن ثلثي المستوطنين غير مستعدين للعيش في القدس

حصاد القمح.. إنتاج متواضع وارتفاع في الأسعار يُرهق كاهل المزارعين

صفد.. مَنشأ الفدائي فؤاد حجازي

سرقة المركبات .. حوادث متكررة تؤرق المواطنين في الضفة

أبو كويك: الكتلة بجامعة بيرزيت صاحبة أداء مبهر وعطاء مميز

العاروري: شعبنا سيحاسب الاحتلال على شتم رسولنا الكريم واقتحام الأقصى

20 مايو 2023 . الساعة 16:21 بتوقيت القدس
...
الشيخ صالح العاروري

قال الشيخ صالح العاروري نائب رئيس حركة حماس، إن "قضية القدس رافعة لكل من يعمل لها، والمفتاح الأول لاستنهاض الأمة من أجل فلسطين أن تكون لديهم القناعة المبنية على أسس وعقيدة صلبة".

وأضاف في كلمة له خلال المؤتمر الإلكتروني الثاني لرواد ورائدات العمل للقدس وفلسطين في الأمة: "نثق بأن أمتنا وشعبنا سيحاسب الاحتلال على شتم رسولنا الكريم واقتحام الأقصى، وعدوان الاحتلال على الأقصى سيؤدي لاقتلاعهم حتمًا من أرضنا الطاهرة".

اقرأ أيضا: مشعل: "حماس" لا تخوض المعارك عبر السلاح والمقاومة فقط

وأكد العاروري أن "المقاومة تشد من أزرها وتجمع صفوفها وفي المقابل تتعاظم الخلافات بين أعدائنا في مقدمة لتشتتهم وانهيارهم"، مشيرا إلى أن "القدس هي مركز الصراع مع الاحتلال، وقلب الصراع في القدس هو المسجد الأقصى الذي يعتقد الاحتلال أنه مركز الهيكل المزعوم".

وأوضح أن الاحتلال حول القدس الى مركز وبؤرة الصراع وهو يتجه الى حسم هذا الصراع في المدى القريب، قائلا: "القدس مسؤولية كل الأمة ونحن في الصف الأول ولم نتوقف عن القتال وإعداد العدة لتحريره".

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#المسجد الأقصى #حماس #القدس #صالح العاروري #الرسول محمد #النبي الكريم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة