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بالفيديو مواجهات في "الطور" ومسيرات استفزازية للمستوطنين بالقدس

20 مايو 2023 . الساعة 16:02 بتوقيت القدس
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 اندلعت ظهر اليوم السبت، مواجهات في بلدة الطور بالقدس المحتلة، بعد اعتداء المستوطنين على أهالي البلدة ومركباتهم.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الطور، واعتلت أسطح بعض المحلات التجارية لحماية المستوطنين.

ونظم المستوطنون صباح اليوم عدة مسيرات استفزازية في أحياء القدس، وعلى أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وتجمع عشرات المستوطنين قرب بابي الملك الفيصل والغوانمة، وأدوا رقصات وأصدروا أصواتاً مزعجة في البلدة القديمة.

كما اقتحم المستوطنون حي رأس العامود في القدس، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الفتى عبد الناصر اللداوية "17 عاماً" من بلدة الطور.

وشهدت بلدتي جبل المكبر وسلوان الليلة الماضية، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين.

واستهدف الشباب الثائر في القدس جنود الاحتلال بوابل من المفرقعات النارية.

 وتتعرض مدينة القدس لهجمة واسعة من قوات الاحتلال والمنظمات الاستيطانية، في محاولة لفرض السيادة الإسرائيلية على المدينة من خلال مسيرة الأعلام وعمليات التهويد المتصاعدة.

 ودعا الناطق باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس محمد حمادة، الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية، وأهلنا في الداخل المحتل إلى الاستمرار في شد الرحال والرباط الدائم في المسجد الأقصى دفاعاً عنه وعن هوية القدس العربية.

 وجدد حمادة التأكيد على أن الاحتلال لن ينال شرعية في القدس، وبأن سياسة الإبعاد والإرهاب والتضييق لن تفلح في كسر إرادة شعبنا في النضال دفاعاً عن القدس والأقصى، ولاستعادة كامل حقوقنا الوطنية في الأرض والمقدسات وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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