خارجية السودان تتهم "الدعم السريع" باقتحام سفارة الدوحة بالخرطوم

اتهمت وزارة الخارجية السودانية، السبت، قولت "الدعم السريع" باقتحام سفارة قطر بالخرطوم وتخريب وسرقة محتوياتها.

وقالت الخارجية في بيان اطلعت عليه الأناضول "ندين بأشد العبارات قيام قوات مليشيا الدعم السريع المتمردة اليوم السبت، بالهجوم على مقر السفارة القطرية بالخرطوم، والعبث بمحتوياتها وتخريب الأثاث وسرقة المقتنيات وأجهزة الحاسوب والسيارات".

وأضافت: أن ذلك جاء "دون مراعاة للأعراف والقوانين الدولية المعنية بحرمة وحماية الدبلوماسيين، ومقرات وممتلكات البعثات الدبلوماسية".

وتابع البيان: "تجدد وزارة الخارجية استنكارها وإدانتها لهذا السلوك الإرهابي والإجرامي لقوات المليشيا المتمردة".

ودعت الخارجية السودانية المجتمع الدولي، إلى "إدانة هذا السلوك الإرهابي بأشد العبارات واعتبار قوات الدعم السريع منظمة إرهابية وتحميلها المسؤولية القانونية والأخلاقية".

ولم يصدر عن قوات الدعم السريع اي تعليق بهذا الخصوص حتى الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش.

وفي وقت سابق السبت، أدانت دولة قطر بأشد العبارات، قيام "قوات مسلحة غير نظامية باقتحام وتخريب مبنى سفارتها في العاصمة السودانية الخرطوم".

جاء ذلك في بيان للخارجية القطرية التي لم تحدد موعد اقتحام مقر السفارة بالخرطوم أو الجهة التي قامت بالاقتحام.

ومنذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد عدة ولايات بالسودان بينها الخرطوم اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إثر خلافات بينهما.

المصدر / الأناضول