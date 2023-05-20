إصابة فتى برصاص الاحتلال قرب حاجز برطعة بجنين

أصيب فتى فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري الذي يفصل قرية برطعة عن مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر طبية أنها نقلت الفتى بشار سليمان طعمة (16 عاما) من بلدة قفين قضاء طولكرم شمالي الضفة الغربية، إلى مشفى ابن سينا في مدينة جنين بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال واحتجازه.

ولفتت إلى أن الفتى طعمة أصيب بقدمه وحالته مستقرة.

وتشهد مدن الضفة الغربية المحتلة، اقتحامات شبه يومية لقوات الاحتلال، تنتهي عادة باعتقال وإصابة عدد من الفلسطينيين، واستشهاد آخرين في بعض الأحيان.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو أربعة آلاف و 900 أسير من بينهم 34 أسيرة، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين