استطلاع رأي يظهر أن ثلثي المستوطنين غير مستعدين للعيش في القدس

أفاد استطلاع للرأي العام في كيان الاحتلال الإسرائيلي بأنّ ثلثي المستوطنين الإسرائيليين يرون أنّ القدس غير موحدة حتى بعد 56 عاماً على احتلالها.

وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أُجري لقناة "12 العبرية" الأكثر مشاهدة في الكيان، وبُثت نتائجه، مساء أمس الجمعة، فإنّ 65% من المستوطنين الإسرائيليين يرون أنّ القدس غير موحدة، فيما رأى 23% أنها بالفعل موحدة.

وأظهر الاستطلاع أنّ 62% منهم يرفضون العيش في القدس، مقابل 30% أبدوا استعداداً لذلك.

وعزت القناة هذه النتائج إلى "طابع التركيبة السكانية في المدينة المحتلة، مشيرة إلى أنّ 40% من السكان هم من المواطنين الفلسطينيين، مقابل 60% من المستوطنين الإسرائيليين".

وأشارت القناة إلى أنّ "العلمانيين يمثلون أقلية ضمن الإسرائيليين الذين يقطنون في القدس، مشيرة إلى أنهم يمثلون 20%، فيما يمثل أتباع التيار الديني الحريدي المتزمت 35%، والمتدينون القوميون 20%، والمحافظون 25%".

وأضافت القناة أنّ طابع التركيبة السكانية ساهم في جعل القدس واحدة من "أفقر المدن في الكيان"، حيث يبلغ معدل الفقر في المدينة ضعف متوسط الفقر في الكيان.

ولفتت إلى أنّ بلدية الاحتلال في القدس المحتلة كانت "ستنهار لولا المساعدة الاقتصادية الهائلة التي تقدمها لها حكومة الاحتلال سنوياً، والتي تبلغ مليار شيكل".

وخلصت القناة إلى أنّ حكومات إسرائيلية مسؤولة عن تدهور الأوضاع الاقتصادية في القدس بسبب "تشجيعها أتباع التيار الديني الحريدي على عدم التوجه للعمل من خلال منحهم مخصصات ضمان اجتماعية كبيرة".

وأشارت إلى أنّ حكومة الاحتلال تواصل تمويل نظام التعليم الحريدي، رغم أنه لا يسمح بتدريس المواد الأساسية: الإنجليزية، العلوم، والرياضيات، التي يُعَدّ الإلمام بها متطلباً للانخراط في سوق العمل.

المصدر / فلسطين أون لاين