أبو كويك: الكتلة بجامعة بيرزيت صاحبة أداء مبهر وعطاء مميز

قال القيادي في حركة حماس الشيخ حسين أبو كويك، إن الكتلة الإسلامية بجامعة بيرزيت صاحبة أداء مبهر وعطاء مميز، وتحمل عبء الدعوة إلى الله في أوساط الطلبة.

ودعا أبو كويك إلى رص الصفوف واستنفار الطاقات والجهود والعمل الجاد، وذلك على أعتاب الاستحقاق الانتخابي الجديد في جامعة بيرزيت، والمقرر في 24 أيار/ مايو الجاري.

ووجه التحية لأبناء وبنات الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، مثمناً صبرهم ورباطهم وجهادهم، مضيفاً أننا "نرفع رؤوسنا بكم عالياً، فلطالما شرفتكم حركتكم المباركة بأدائهم المبهر وعطائهم المميز، وكنتم وما زلتم خير معبر عن فكرنا وسياساتنا وتوجهاتنا الوطنية".

وذكر أن الكتلة الإسلامية تمثل الذراع النقابي الأكثر أهمية للحركة على مستوى فلسطين، مشيراً إلى أنها تمتلك إنجازات رائعة في مسار خدمة الطلبة والوطن.

وتابع قائلاً: "نحن على ثقة عالية بأن كتلة جامعة بيرزيت ستحقق أفضل النتائج وأرفع الأوسمة، متممين بذلك الفوز المؤزر والناجز الذي حققته الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح".

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ونظمت كتلة جامعة بيرزيت يوم الأربعاء الماضي، مهرجانها الانتخابي بعنوان "نهجنا المقاومة ووعدنا التحرير"، بحضور عشرات الطلبة رافعين رايات حركة حماس، إلى جانب مشاركة أهالي الشهداء.

وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري خلال كلمة ألقاها بالمهرجان، إن الكتلة الإسلامية تعبر عن روح المقاومة وأمل الشباب في الحرية والانعتاق، وتحوز على ثقتهم بما قدمت من تاريخ طويل من البذل والعطاء والتضحيات.

وتتنافس الكتل الطلابية في جامعة بيرزيت على 51 مقعداً، لتشكل مقاعد مؤتمر مجلس الطلبة، للدورة القادمة.

وأقرت اللجنة التحضيرية لانتخابات مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت، موعد انتخابات المجلس في 24 مايو 2023، على أن يكون يوم الاثنين 22 مايو موعداً للدعاية الانتخابية، ويوم الثلاثاء 23 موعدًا للمناظرة الطلابية.

المصدر / فلسطين أون لاين