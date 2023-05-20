فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مشعل: "حماس" لا تخوض المعارك عبر السلاح والمقاومة فقط

مواجهات في "الطور" ومسيرات استفزازية للمستوطنين بالقدس

خارجية السودان تتهم "الدعم السريع" باقتحام سفارة الدوحة بالخرطوم

إصابة فتى برصاص الاحتلال قرب حاجز برطعة بجنين

استطلاع رأي يظهر أن ثلثي المستوطنين غير مستعدين للعيش في القدس

حصاد القمح.. إنتاج متواضع وارتفاع في الأسعار يُرهق كاهل المزارعين

صفد.. مَنشأ الفدائي فؤاد حجازي

سرقة المركبات .. حوادث متكررة تؤرق المواطنين في الضفة

أبو كويك: الكتلة بجامعة بيرزيت صاحبة أداء مبهر وعطاء مميز

إصابة برصاص الاحتلال قرب حاجز عسكري جنوب جنين

مطلوب مصور للعمل في مجموعة السلام التدريبية

20 مايو 2023 . الساعة 15:29 بتوقيت القدس
...
وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن مجموعة السلام التدريبية تعلن فيه عن حاجتها لمصور فوتوغرافي للعمل لديها.

شروط التسجيل

-  الوظيفة متاحة لجميع مقرات المجموعة

-  أن يكون لديه خبرة لا تقل عن سنة في مجال تصوير الفوتو والفيديو

- يجيد استخدام برنامج ادوبي بريمير

- الانضباط والعمل بروح الفريق

طريقة التسجيل

- لمن يجد في نفسه الكفاءة يرجى إرسال الأعمال أو رابط البيهانس على الإيميل التالي/

[email protected]

- يرجى ارفاق الاعمال عبر الايميل او ضرورة احضار الاب توب عند المقابلة

- للاستفسار أكثر يرجى الاتصال على الأرقام

- 2843536 - 0592913391

- العنوان: مدينة غزة – مفترق الصناعة – عمارةالمعتز3 – الطابق الأرضي

إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#غزة #توظيف #وظيفة #فرص #شاغر وظيفي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة