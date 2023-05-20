مطلوب مصور للعمل في مجموعة السلام التدريبية

إعلان توظيف صادر عن مجموعة السلام التدريبية تعلن فيه عن حاجتها لمصور فوتوغرافي للعمل لديها.
شروط التسجيل
- الوظيفة متاحة لجميع مقرات المجموعة
- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن سنة في مجال تصوير الفوتو والفيديو
- يجيد استخدام برنامج ادوبي بريمير
- الانضباط والعمل بروح الفريق
طريقة التسجيل
- لمن يجد في نفسه الكفاءة يرجى إرسال الأعمال أو رابط البيهانس على الإيميل التالي/
- يرجى ارفاق الاعمال عبر الايميل او ضرورة احضار الاب توب عند المقابلة
- للاستفسار أكثر يرجى الاتصال على الأرقام
- 2843536 - 0592913391
- العنوان: مدينة غزة – مفترق الصناعة – عمارةالمعتز3 – الطابق الأرضي