مطلوب مصور للعمل في مجموعة السلام التدريبية

إعلان توظيف صادر عن مجموعة السلام التدريبية تعلن فيه عن حاجتها لمصور فوتوغرافي للعمل لديها.

شروط التسجيل

- الوظيفة متاحة لجميع مقرات المجموعة

- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن سنة في مجال تصوير الفوتو والفيديو

- يجيد استخدام برنامج ادوبي بريمير

- الانضباط والعمل بروح الفريق

طريقة التسجيل

- لمن يجد في نفسه الكفاءة يرجى إرسال الأعمال أو رابط البيهانس على الإيميل التالي/

[email protected]

- يرجى ارفاق الاعمال عبر الايميل او ضرورة احضار الاب توب عند المقابلة

- للاستفسار أكثر يرجى الاتصال على الأرقام

- 2843536 - 0592913391

- العنوان: مدينة غزة – مفترق الصناعة – عمارةالمعتز3 – الطابق الأرضي