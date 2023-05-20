مطلوب مترجم للعمل في الجامعة الإسلامية بغزة

علان توظيف صادر عن دائرة شئون الموظفين بالجامعة الإسلامية بغزة تعلن فيه عن الحاجة إلى شغل وظيفة مترجم – بالمكافأة المقطوعة– .

شروط التسجيل

- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص آداب اللغة الإنجليزية أو الترجمة.

- أن لا يقل المعدل عن جيد جداً.

- لا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاماً.

- الخبرة لا تقل عن عامين.

- لديه القدرة على إدارة صفحات الانترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي (سوشيال ميديا).

- القدرة على تحمل ضغط العمل.

- أن يكون المتقدم خريج الجامعة الإسلامية.

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب وذلك من خلال الضغط ( هنا )

- ينتهى تقديم الطلبات يوم الأحد 21/05/2023م