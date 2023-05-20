مطلوب مترجم للعمل في الجامعة الإسلامية بغزة

علان توظيف صادر عن دائرة شئون الموظفين بالجامعة الإسلامية بغزة تعلن فيه عن الحاجة إلى شغل وظيفة مترجم – بالمكافأة المقطوعة– .
شروط التسجيل
- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص آداب اللغة الإنجليزية أو الترجمة.
- أن لا يقل المعدل عن جيد جداً.
- لا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاماً.
- الخبرة لا تقل عن عامين.
- لديه القدرة على إدارة صفحات الانترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي (سوشيال ميديا).
- القدرة على تحمل ضغط العمل.
- أن يكون المتقدم خريج الجامعة الإسلامية.
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب وذلك من خلال الضغط ( هنا )
- ينتهى تقديم الطلبات يوم الأحد 21/05/2023م